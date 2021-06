Il mondo del calcio tra innovazioni e benefici legati alla tecnologia odierna

Il mondo del calcio professionistico cambia e si adegua a questa epoca che stiamo attraversando. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito infatti ad alcune novità come l’introduzione della VAR, la tecnologia di video assistant referee, a supporto delle decisioni arbitrali che riguardano principalmente tratti salienti come gol, calci di rigore ed espulsioni. Durante la scorsa stagione è stata introdotta una nuova regola che riguarda il numero di cambi a disposizione.

Le ultime novità che riguarda il regolamento del calcio professionistico

Siamo passati dagli abituali tre cambi alle cinque possibili sostituzioni, che però devono avvenire nell’arco di un massimo di tre finestre temporali, esclusa l’interruzione tra primo e secondo tempo. Insomma ci sono state un numero significativo di innovazioni, che si sommano al cooling break, che viene applicato dagli arbitri quando le condizioni climatiche lo prevedono, così come da diverse stagioni è stata adottata con successo anche la goal light technology, per stabilire quando vi siano dubbi se la palla è entrata oppure no. Tuttavia queste regole non hanno snaturato il calcio, come invece potrebbe farlo la Super Champions League, di cui si sta parlando con una certa insistenza, specialmente dopo lo scoop del Times, che anticipa le mosse di Ceferin in vista della scadenza contrattuale per il 2024.

Le ultime edizioni di Champions League nella formula classica

L’edizione che stiamo seguendo 2020-2021 potrebbe quindi essere una delle ultime con il regolamento vigente. Una nuova formulazione di Champions League, potrebbe di fatto avere effetti evidenti anche sui campionati nazionali di massima divisione. E’ importante per il mondo dello sport saper accogliere e valutare al meglio le innovazione e i cambi di guardia. Si pensi ad esempio a quando venne istituita la Champions League a discapito della vecchia formula della Coppa dei Campioni, dove vi prendevano parte esclusivamente le formazioni che avevano vinto il titolo nazionale, cioè lo scudetto. Si trattava di una competizione sulla carta con un coefficiente di difficoltà più elevato, visto che le squadre erano più titolate, ma è anche vero che durava di meno, aspetto che sotto un certo punto di vista la rendeva meno spettacolare e imprevedibile, rispetto ad esempio alla Coppa Uefa.

Come cambia il calcio odierno e come sarà quello del futuro

Il calcio odierno sta attraversando una nuova epoca, dove ci sono aspetti che ne determinano il successo, l’impatto mediatico e le possibilità di sponsorizzazione e di marketing, senza dimenticare che stiamo vivendo un’epoca mediatica senza precedenti, dove è possibile seguire un evento in diversi modi. Prendiamo in esame il sito scommesse sportive come esempio dato che oggi ha assunto un ruolo centrale, per il quale ogni evento calcistico può essere seguito in diretta live, così come le quote, le statistiche e tutte le informazioni utili, vengono prodotte e visionate praticamente in tempo reale. Tutto questo ci porta ai prossimi mondiali di calcio del 2022 in Qatar, che per la prima volta assoluta si disputeranno in autunno, tra il 21 novembre il 18 dicembre prossimo. Anche questo sarà un evento unico, visto che sarà l’ultima edizione che prevede la partecipazione di 32 squadre. Dal 2026 infatti il Mondiale sarà esteso al numero di 48 formazioni.