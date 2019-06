Il M5S presenta la Giunta comunale con Roberto Ferrara Sindaco

“Ringrazio le persone che hanno partecipato al nostro bando assessori. Per me è stato un onore ricevere la vostra disponibilità”. Così, il candidato sindaco del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara ha aperto la presentazione della sua Giunta comunale. Per la prima volta ad Alghero, un candidato presenta la sua “squadra” prima delle Elezioni. “Una squadra – ha sottolineato il candidato pentastellato – che per competenza Alghero non ha mai visto”. Ferrara ha spiegato come sia stata fatta “una scelta a nostro avviso di persone che più rappresentavano le necessità della nostra città. Persone scelte esclusivamente sulla base delle competenze, libere, senza tessera di partito o iscrizione al Movimento. Purtroppo, abbiamo dovuto mettere per ora di lato alcune persone di valore che ci hanno dato la loro disponibilità che speriamo di poter coinvolgere nel futuro”.

“Noi siamo pronti – conclude Roberto Ferrara – e ci presentiamo alla gente, senza finzioni, fraintendimenti o frizioni. Gli elettori possono scegliere sulla base di dati certi. Noi non abbiamo poteri da spartire, siamo già al servizio della città. Nelle due coalizioni, vedo tutti abbottonati sull’argomento, per non dispiacere a qualcuno e per non rompere un equilibrio interno troppo debole, tra persone e partiti di idee diverse, uniti solo da smania di potere e voglia di poltrone fini a se stesse.”

Gli assessori presentati sono sei (tre uomini ed altrettante donne): Noemi Baldino, Stefano Barbagallo, Luana Correddu, Lucia Malavolti, Mario Manca e Graziano Porcu.

Noemi Baldino sarà assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Trasporti, Mobilità sostenibile, Rapporti con l’Università, Litorali urbani ed extra, Toponomastica. 28enne algherese, Dottore in urbanistica, pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, un master internazionale da 110 e lode in Territorial and popolation studies e, con lo stesso voto, una laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio. Dal 2014, lavora tra l’Italia e la Spagna come architetto, urbanista e tecnico del disegno edile.

Stefano Barbagallo avrà le deleghe ai Lavori pubblici, Strade vicinali, Compagnia Barracellare, Manutenzioni, Viabilità rurale, Protezione civile, Rapporti con Alghero In House. 53enne algherese, Tecnico industriale, dal 1988 è nel mondo del lavoro, e ha operato come coordinatore tecnico in cantieri e fabbriche, oltre che in Sardegna, a Milano, Brescia, Porto Marghera e Palermo.

Luana Correddu sarà l’assessore alle Politiche agricole e ambientali, Verde pubblico e decoro urbano, Servizio di gestione rifiuti urbani, Rapporti con il Parco regionale di Porto Conte e con l’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, Pari opportunità. Dottore agronomo algherese, si è laureata in Scienze e tecnologie agrarie. Specializzata in agricoltura, ha lavorato in Enti pubblici ed aziende private, ha insegnato per alcuni anni all’Ipiaa di Alghero. Attualmente è consigliere dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Sassari e membro della Commissione nazionale Pari opportunità del Consiglio nazionale.

Lucia Malavolti avrà le deleghe alle Politiche sociali, Sanità, Politiche della famiglia, Politiche giovanili, Politiche della casa, Pubblica istruzione. Residente da due anni ad Alghero, è laureata in Medicina e chirurgia all’Università di Firenze, ha conseguito la specializzazione in Medicina legale e assicurazioni nello stesso Ateneo e in Criminologia clinica a Modena. Direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Legale della USL di Firenze. Docente alla scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazione dell’Università di Siena e di Firenze per oltre dieci anni, ha pubblicato su riviste scientifiche specialistiche 23 lavori di cui 2 su tematiche di Medicina del lavoro e 21 su quelle medico legale. Dal 1990 al 1995, è stata consigliere comunale a Scandicci e, dal 1995 al 1997, assessore al Bilancio, Patrimonio, Personale, Polizia municipale e Viabilità. Dal 2015 è in pensione.

Mario Manca sarà assessore al Bilancio, Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio, Politiche europee, Politiche del lavoro, Servizi demografici e cimiteriali. Laureato in Economia e commercio a Sassari, ha conseguito un Diploma in Finanza corporativa delle multinazionali alla London business school, un Master in Ingegneria finanziaria alla Sir John Cass business school ed un’Executive Master of Business Administration all’University of Chicago. Specialista in consulenza manageriale e finanziaria con quasi vent’anni di esperienza, ha lavorato in Europa ed in Asia. Attualmente è co-direttore del progetto Morenotions, tra Alghero e Marbella.

Graziano Porcu sarà assessore al Turismo, Sviluppo economico, Attività produttive, Suape, Commercio, Sport. 46enne algherese, diplomato all’Istituto Alberghiero in Hotel management, front office management e food&beverage management, ha conseguito corsi professionali e specializzazioni in Italia e nel Regno Unito. Dopo diverse esperienze lavorative in strutture alberghiere in Sardegna, in Italia, nel Regno Unito ed ai Caraibi (Saint Vincent e Grenadine), attualmente è proprietarop della BV Accommodations.

Il candidato sindaco Roberto Ferrara terrà ad interim le deleghe al Personale, Affari generali, Polizia locale, Cittadinanza attiva, Cultura, Rapporti con la Fondazione Alghero, Catalano di Alghero.