Dieci anni fa, l’idea di salire su un aereo per andare a farsi curare i denti in Albania avrebbe fatto alzare più di un sopracciglio. Oggi, quella stessa scelta la fanno decine di migliaia di italiani ogni anno — e non perché non abbiano alternative, ma perché hanno trovato qualcosa che in patria faticano a trovare: una combinazione di competenza di livello europeo, tecnologie all’avanguardia e costi che non costringono a scegliere tra la salute dei denti e il conto in banca.

Il turismo dentale verso l’Albania non è più una nicchia. È un fenomeno strutturale, in continua crescita, che sta ridisegnando il modo in cui gli italiani pensano alle cure odontoiatriche. E al centro di questa trasformazione ci sono medici con storie che sarebbe riduttivo definire semplici curriculum.

I numeri di un fenomeno che non si ferma

Negli ultimi cinque anni, l’Albania ha registrato una crescita esponenziale nel settore del turismo medico, con l’odontoiatria a fare da traino. Le stime più recenti parlano di oltre 60.000 pazienti stranieri all’anno che scelgono cliniche albanesi per trattamenti dentali — e la componente italiana è di gran lunga la più numerosa.

Le ragioni sono facilmente quantificabili: un impianto dentale completo che in Italia può costare tra i 1.500 e i 2.500 euro a elemento, a Tirana si esegue con materiali identici — marchi come Straumann, Nobel Biocare, Zimmer — a un terzo o a metà del prezzo. Una riabilitazione completa All-on-4, che in Italia supera spesso i 15.000 euro per arcata, a Tirana si porta a casa per una cifra significativamente inferiore, volo e hotel inclusi.

Ma il prezzo, da solo, non basta a spiegare la fedeltà crescente di tanti pazienti italiani. La vera ragione — quella che fa sì che chi viene una volta torni, e porti con sé amici e parenti — è la qualità. E la qualità, in medicina, ha sempre un volto preciso.

Il chirurgo albanese con il master dell’Università di Pisa

Ersted Muço si è laureato in Odontoiatria nel 2011 presso la Facoltà di Odontoiatria di Tirana, poi ha conseguito la specializzazione con il massimo dei voti in Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale presso l’Ospedale Universitario “Madre Teresa” di Tirana. Ma è quello che ha fatto dopo che lo distingue nel panorama dell’odontoiatria balcanica.

Nel 2021, il Dott. Muço ha conseguito un Master di II Livello presso l’Università di Pisa — una delle istituzioni accademiche più prestigiose d’Italia — in “Riabilitazione delle mascelle atrofiche con implantologia nasale, pterigoidea e zigomatica”. Una specializzazione che non riguarda i casi semplici: riguarda quei pazienti considerati, fino a pochi anni fa, non trattabili con gli impianti tradizionali. Pazienti che hanno perso osso mascellare in modo grave, per anni di edentulia, per malattia parodontale avanzata, per ragioni sistemiche. Pazienti a cui veniva detto: “Non c’è abbastanza osso, non possiamo fare niente.”

Oggi, il Dott. Muço è l’unico chirurgo albanese con questa qualifica. È in grado di eseguire riabilitazioni implanto-protesiche complesse anche in totale assenza di osso nel mascellare superiore, attraverso tecniche come gli impianti zigomatici e pterigoidei — procedure che in Italia vengono eseguite soltanto in un numero ristretto di centri specializzati, con costi che possono superare i 30.000 euro.

È membro dell’Association of Dental Implantology e dell’European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery. Parla fluentemente italiano. E ha fondato la City Dental Clinic di Tirana, oggi uno dei centri di riferimento dell’implantologia avanzata nei Balcani.

Per capire la portata dei trattamenti che esegue, basta scorrere il reparto di chirurgia orale e maxillo-facciale della City Dental Clinic : dall’implantologia avanzata agli innesti ossei, dalla chirurgia delle cisti mascellari alle patologie dell’articolazione temporomandibolare, fino alle iniezioni di acido ialuronico e botox per il trattamento del bruxismo. Un ventaglio di competenze che poche cliniche italiane concentrate in un unico centro sono in grado di offrire.

Perché gli italiani si fidano sempre di più

C’è una dinamica psicologica precisa dietro la crescita del turismo dentale italiano verso l’Albania, e vale la pena analizzarla onestamente.

La prima barriera era la diffidenza: “Come faccio a sapere se il medico è davvero qualificato?” Una preoccupazione legittima, che il mercato ha risposto in modo altrettanto legittimo — non con parole, ma con titoli verificabili, diplomi di università italiane ed europee appesi alle pareti degli studi, affiliazioni a società scientifiche internazionali consultabili online.

Quando un paziente italiano scopre che il chirurgo che lo opererà ha conseguito un master a Pisa — la stessa Pisa della Torre, dell’Università fondata nel 1343, una delle più antiche d’Europa — la distanza psicologica tra “un dentista albanese” e “il mio dentista” si azzera in modo sorprendentemente rapido.

La seconda barriera era la continuità delle cure: “E se dopo l’intervento ho un problema, a chi mi rivolgo?” Anche questa è stata affrontata strutturalmente: cliniche come la City Dental Clinic offrono garanzie scritte sui trattamenti, seguono i pazienti da remoto tra un appuntamento e l’altro, e gestiscono logistica del viaggio, trasferimento e alloggio come parte di un’esperienza integrata — non come un’operazione chirurgica, ma come un percorso di cura.

La terza barriera era il giudizio sociale: “Cosa diranno gli amici se sanno che sono andato a farmi i denti in Albania?” Anche questa è caduta, e l’ha abbattuta il passaparola. Quando il vicino di casa torna da Tirana con un sorriso nuovo, in perfetta salute, e racconta di aver speso la metà rispetto al preventivo del dentista sotto casa, la narrazione cambia. E cambia in fretta.

Un legame antico, una fiducia nuova

C’è qualcosa di circolare nella storia del turismo dentale italiano in Albania. L’italiano è la seconda lingua più parlata in Albania dopo l’albanese. Per decenni, le televisioni italiane — Fininvest in testa — sono state la finestra sul mondo per milioni di albanesi. Intere generazioni hanno imparato l’italiano guardando Drive In, Striscia la Notizia, i quiz della domenica pomeriggio.

Quella vicinanza culturale ha spinto molti dei migliori medici albanesi a scegliere l’Italia per la propria formazione avanzata — non il Regno Unito, non la Germania, non la Francia. L’Italia. Le università di Bologna, Roma, Milano, Pisa. I reparti dei grandi ospedali del Nord. I congressi odontoiatrici di Rimini e Milano.

Oggi quella formazione torna in Albania sotto forma di competenza certificata, e gli italiani la riconoscono — perché portano il timbro di istituzioni che conoscono, che rispettano, che hanno frequentato anche i loro figli.

Il Dott. Ersted Muço ne è un esempio concreto e documentato. Il suo profilo lo potete leggere direttamente sul sito della City Dental Clinic — dove sono pubblicamente accessibili i diplomi, le specializzazioni e le affiliazioni scientifiche. Non una biografia di marketing, ma un curriculum verificabile voce per voce.

Il futuro del turismo dentale: non più “low cost”, ma “smart cost”

Il cambiamento più significativo degli ultimi anni non è nel numero di italiani che vanno in Albania per i denti. È nel profilo di chi ci va.

Non più solo pazienti con difficoltà economiche, costretti a cercare alternative perché non possono permettersi i prezzi italiani. Sempre più spesso si tratta di professionisti, imprenditori, persone che potrebbero tranquillamente permettersi un trattamento in Italia, ma che hanno fatto i conti — e hanno scelto consapevolmente.

Scelto perché hanno scoperto che “low cost” e “bassa qualità” non sono sinonimi obbligatori. Che un chirurgo con un master dell’Università di Pisa opera in Albania. Che le tecnologie usate — scanner 3D, pianificazione implantare digitale, materiali protesici di marchi tedeschi e svizzeri — sono le stesse che trovereste nel miglior studio di Milano o Roma.

E che quella differenza di prezzo, reinvestita in una settimana a Tirana — una città che negli ultimi anni ha subito una trasformazione urbanistica e culturale straordinaria, con ristoranti, hotel e vita notturna di livello europeo — trasforma una necessità medica in qualcosa che assomiglia, sempre di più, a una scelta intelligente.

Il turismo dentale verso l’Albania non è una moda passeggera. È il riflesso di un cambiamento strutturale nel modo in cui gli europei pensano alla salute — e di una generazione di medici albanesi che ha scelto di formarsi al livello più alto, e di tornare a casa a fare la differenza.