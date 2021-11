Il cantautore Davide Casu in concerto ad Alghero per il mini festival Degustarte

Domenica 7 novembre il cantautore algherese Davide Casu torna a esibirsi dal vivo ad Alghero all’interno del festival Degustarte, ospitato dall’enoteca e vineria La Cantina. L’artista algherese presenterà uno spettacolo diviso tra poesie, reading e musica acustica, pensato come un omaggio al territorio di Alghero. L’esibizione sarà un viaggio intimo all’interno dei pensieri e della sensibilità dell’artista, pronto a regalare sincere emozioni.

Davide Casu è un artista poliedrico: cantautore, poeta, scrittore, pittore. Nato ad Alghero il 16 gennaio 1983, può vantare una importante carriera musicale costellata di diversi riconoscimenti, come il premiol Premio Andrea Parodi nel 2015. Nel 2019 ha aperto i concerti di Daniele Silvestri, Bandabardò e Modena City Ramblers e nel 2021 ha presentato in anteprima alcuni brani scritti nella varietà algherese del catalano al Festival BarnaSants di Barcellona. Saranno raccolti nel disco in algherese “Costa Oest a Llevant”, destinato principalmente ai Països Catalans. Nel maggio di quest’anno ha pubblicato “Vecchi cassetti”, un disco che recupera vecchie registrazioni di alcuni brani finora inediti, ripercorrendo gli ultimi quindici anni di attività.

Il suo ultimo album è Concerti per orti e cieli azzurri, uscito a ottobre 2021. L’esibizione di domenica 5 novembre nel mini festival Degustarte rappresenterà il suo primo live ad Alghero e in Sardegna da circa un anno. Sarà un appuntamento emozionante e importante, voluto dalla Cantina Santa Maria La Palma per dare ad Alghero un evento di musica d’autore e promuovere un artista poliedrico e dal grande talento.

Lo spettacolo sarà diviso in due turni, alle ore 19.00 e alle 20.30. La Cantina si trova in via XXIV Maggio n.6, accanto al Piazzale della Pace di Alghero. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0796010139 Il mini festival Degustarte proseguirà con le ultime due date domenica 14 novembre con lo spettacolo #Afrodite1 dell’attrice algherese Chiara Murru, e domenica 21 novembre con il #ConcertoDiVino2 coni Anna Vilardi e Francesco Scognamillo.