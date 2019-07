Il Banco cala il poker: Michele Vitali a Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna si assicura le prestazioni sportive del giocatore Michele Vitali, nato a Bologna il 31 ottobre 1991. Guardia, 196 centimetri per 89 chilogrammi, dopo l’annata da protagonista nel campionato spagnolo con la maglia di Andorra sceglie il progetto biancoblu per il suo ritorno in LBA. Il club impreziosisce e rafforza lo zoccolo italiano con una pedina che porterà esperienza e talento nel roster di coach Pozzecco.

Virtus Bologna e Caserta sono le due società che l’hanno formato dandogli l’opportunità di vivere le prime stagioni nella massima serie italiana. Nel 2016 il passaggio a Brescia, in maglia Leonessa trascina il club alla finale di Coppa Italia e alla semifinale scudetto nel 2017-18. Le ottime prestazioni attirano l’attenzione del mercato estero, a luglio 2018 arriva la firma in uno dei più prestigiosi campionati europei: l’ACB spagnola. Tra le file del MoraBanc Andorra fa il suo esordio in Eurocup, disputa 54 partite di cui 22 in quintetto, chiude con una media di 7.9 punti a partita ma è decisivo più volte nell’arco della stagione.

Guardia fisica, grandissimo tiratore, capace di leggere il gioco ma allo stesso tempo impattante nella metà campo difensiva. Uomo squadra, pronto a mettersi al servizio del gruppo, con il tempo si è costruito un ruolo da protagonista anche a livello europeo fino a diventare uno dei punti cardine della Nazionale italiana che ha conquistato il pass per i Mondiali in Cina. Scelto tra i 19 convocati per il training camp di Pinzolo è in corsa per un posto tra i dodici azzurri che disputeranno la Fiba World Cup 2019.

La carriera di Michele:

2005 – 2012 Virtus Bologna

2012 – 2013 Biancoblu Basket Bologna

2013 – 2015 Juvecaserta

2015 – 2016 Virtus Bologna

2016 – 2018 Leonessa Brescia

2018 – 2019 Andorra