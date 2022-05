I Piccoli dell’Alghero bike school primi nel Trofeo Tulese

In un sabato pomeriggio ricco di emozioni, i Piccoli dell’Alghero Bike School sono saliti sul podio come squadra vincitrice nella “Trofeo Tulese”, competizione svoltasi a Tula e alla quale hanno partecipato diverse squadre provenienti da tutta la Sardegna. Grandi emozioni per i piccoli ciclisti che, durante la gara, hanno dimostrato tutta la tenacia e l’impegno che uno sport come il ciclismo richiede. Qualità che i tecnici dell’Alghero Bike School stanno insegnando con sapienza e professionalità ai loro piccoli Allievi, giovanissimi e ragazzi di età compresa dai 5 anni ai 16 anni.

La scuola di ciclismo di Alghero Bike, pur nata recentemente, sta riscontrando successo tra i bambini e famiglie. Grazie alla passione e l’impegno di un folto gruppo di atleti adulti dell’Alghero Bike, viene data l’opportunità ai piccoli di imparare lo sport, visto come un importante momento di aggregazione e coinvolgimento.

Le iscrizioni alla scuola di ciclismo sono aperte per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Le attività della Alghero Bike School si svolgono settimanalmente il lunedì e il mercoledì, dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo comunale di Olmedo. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.algherobike.it