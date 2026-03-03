Guerra dei chatbot: gli utenti bocciano OpenAI e premiano l’etica di Anthropic

Il settore dell’intelligenza artificiale sta vivendo un terremoto senza precedenti, ma questa volta la tecnologia non c’entra: a spostare gli equilibri è la politica militare. La scelta di Sam Altman di legare il destino di OpenAI al Pentagono ha innescato una fuga di massa degli utenti americani, che hanno risposto all’accordo con il Dipartimento della Difesa cancellando l’app di ChatGPT dai propri smartphone.

Il gran rifiuto di Dario Amodei

Per comprendere la portata di questa migrazione digitale bisogna guardare alla fermezza di Anthropic. La startup, guidata da Dario Amodei, ha respinto con forza le condizioni imposte dall’amministrazione Trump, che pretendeva la rimozione dei paletti etici su Claude. Il governo statunitense puntava a utilizzare i modelli della compagnia per lo sviluppo di armi autonome e sistemi di sorveglianza globale, ma la risposta di San Francisco è stata un “no” categorico.

Rinunciando a contratti milionari pur di non tradire i propri protocolli di sicurezza, Anthropic ha incassato il plauso non solo del pubblico, ma anche di oltre 400 dipendenti di Google e della stessa OpenAI, che hanno firmato un appello per chiedere ai propri vertici di seguire l’esempio di Amodei.

ChatGPT in caduta libera, Claude svetta negli store

Le conseguenze di questo scontro ideologico sono state immediate e quantificabili. Mentre Sam Altman siglava l’intesa con i militari accettando le clausole rifiutate dal concorrente, il mercato reagiva con violenza. Secondo le analisi di Sensor Tower e Similarweb, le disinstallazioni di ChatGPT sono triplicate in appena 24 ore, accompagnate da un crollo verticale dei nuovi download e da un’esplosione di recensioni negative negli store digitali.

Dall’altra parte della barricata, Claude sta vivendo un momento d’oro. L’applicazione di Anthropic è balzata in cima alle classifiche di download non solo negli Stati Uniti, ma anche in gran parte d’Europa, dalla Germania alla Svizzera. Il picco di traffico è stato talmente imponente da causare rallentamenti e blackout tecnici nella giornata di ieri, con volumi di utilizzo venti volte superiori rispetto ai dati di inizio anno.

Il prezzo della coerenza

La dichiarazione ufficiale di Anthropic parla chiaro: certi utilizzi della tecnologia sono considerati “oltre il limite della sicurezza e dell’affidabilità”. Questa linea del Piave etica sembra aver convinto milioni di persone che, preoccupate per una IA “senza filtri” al servizio dell’apparato bellico, hanno deciso di premiare il modello di business più trasparente, voltando le spalle al pioniere del settore.