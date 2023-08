Grande attesa per la settima edizione del Mamatita Festival

Giunto alla sua settima edizione il Mamatita Festival 2023 si preannuncia una edizione particolarmente intensa, con un programma che prevede moltissimi spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada per tutte le età, con moltissime compagnie nazionali e internazionali, e molte artiste. Ideato e organizzato da SpazioT con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari, dei Comuni di Alghero e Putifigari, il Mamatita Festival inizia il 30 agosto e termina il 9 settembre. Concentrato rispetto alle passate edizioni in 11 giorni, la settima edizione del Mamatita Festival accoglie in Sardegna in esclusiva e per la prima volta la compagnia catalana Cia Pau Palaus, la compagnia franco-spagnola Las Polis, lo chapiteau e la poesia del Teatro nelle Foglie e gli acrobati svizzeri di Collectif Acrocinus. Gradito ritorno al festival di Céline Brynart – circense del duo belga Le Motasse – che prodotta da Theatre En Vol presenta la sua opera clown. Lucrezia Maimone (Oltrenotte) e Nadia Addis sono le altre due artiste sarde ospiti del festival, che prevede anche una serata all’insegna del tango sotto il tendone curata da SpazioTango.

Il Mamatita Festival 2023 conferma la partecipazione de L’Albero del Macramè, specializzato in attività di circo-sociale, eccellenza nel panorama nazionale nell’ambito della didattica dell’equilibrio attraverso l’utilizzo del monociclo. L’Albero di Macramè porta in città “CirC” e altri laboratori/spettacoli in collaborazione con Circolare APS di Porto Torres. Da sempre il Mamatita coinvolge tutta la città e il territorio, in particolare con azioni nei quartieri periferici di Alghero e in comuni con meno di 5000 abitanti. Così è nata una virtuosa collaborazione con il borgo di Putifigari che quest’anno ospita 2 spettacoli nella piazza principale.

Sono 3 le compagnie catalane che partecipano quest’anno al festival, grazie anche al contributo del PICE AC/E, programma di internazionalizzazione delle compagnie spagnole che quest’anno sostiene la partecipazione del Kolektivo Konika, compagnia composta da 6 acrobate, per la prima volta in Sardegna, ad Alghero e in esclusiva a Putifigari. Grazie alla collaborazione con Patapum Festival la compagnia sarà anche a Nuoro. L’ospitalità del Kolektivo Konika fa parte di un’azione realizzata nell’ambito del progetto Circ_Up 2.0, ideato da A.C.C.I. con lo scopo di promuovere e valorizzare le nuove creazioni italiane di circo contemporaneo e contribuire alla diffusione di questa arte sul territorio.

La città si fa teatro con Mamatita e una piacevole consuetudine. Il festival inaugura anche quest’anno di mattina alla “piazza”, il mercato della Pietraia con lo spettacolo “On Air!” de Le Radiose. Intorno alle 11:30 le tre artiste attraverseranno le vie del mercato, in un mix di clownerie, teatro fisico e canto armonizzato eseguito a cappella, mescolato e contaminato con brani più moderni. Le Radiose sono un progetto nato dall’incontro tra Emanuela Belmonte, Valentina Musolino e Genea Manenti, teatranti e artiste di strada provenienti da diverse compagnie da anni attive nel mondo del clown teatrale.

Si comincia ufficialmente giovedì 31 agosto con Valeria di Felice – in arte Niandra – che coinvolgerà il pubblico nel suo “Appuntamento al buio”, uno spettacolo di fuoco e clownerie, poetico e divertente. Il primo settembre arriva al Mamatita Vilatge L’Albero di Macramè e Auriga Teatro, che inaugura la “scala” un inedito teatro urbano ricavato ai piedi della Torre di San Giovanni.

Grande emozione per il ritorno in città di un tendone da circo dopo 3 anni. Per la prima volta in Sardegna il Teatro nelle Foglie, sbarca con il suo bellissimo tendone bianco e nero, nel cortile della scuola primaria Maria Immacolata, con accesso in via Pascoli, in pieno centro ad Alghero. Con questo spazio – ribattezzato in occasione del festival Mamatita Vilatge – lo SpazioT prosegue l’attivazione di un processo di rigenerazione urbana cominciato nel 2021 e che prevede la “restituzione” dello spazio pubblico alla comunità.

Dal 31 agosto al 5 settembre alle ore 21:30 il Teatro nelle Foglie – composto dalle artiste di strada, acrobate e insegnanti italiane Elena Fresch e Marta Finazzi alle quali si aggiunge l’artista poliedrico argentino Nicolas Benincasa – presenteranno ad Alghero tre spettacoli: “Kairos” (nuova produzione), “Ballata d’Autunno” e “Immaginaria”. Tre produzioni imperdibili tra teatro e circo per una esperienza incredibile sotto il tendone che lascerà tutti e tutte a bocca aperta!

La magia degli spettacoli del Mamatita prosegue in un crescendo e raggiunge il suo culmine con la compagnia catalana di Pau Palaus, per la prima volta in Sardegna, che presenta ad Alghero ben due spettacoli: l’anteprima assoluta “Embolic”, che debutterà in Spagna nel 2024, e il grande successo “Zloty”.

Il catalano Pau Palaus, considerato attualmente uno dei migliori clown in circolazione, dà corpo ad uno spettacolo di clownerie poetica e teatro del gesto, affidato all’espressività senza parole: “Embolic”, un groviglio di corde che viene da lontano. Un intreccio di pensieri ed emozioni che si liberano nel sorriso e nel gioco, gli strumenti più utili e puri per sciogliere nodi. La Cia Pau Palaus è formata dal direttore artistico Pau Palaus e da Maria Soler.

Il festival ospita il 3 e il 5 settembre la compagnia svizzera Collectif Acrocinus, tre acrobati e un musicista per uno spettacolo tra gioco e giocoleria, nel quale affrontare i propri limiti e sfidare con audacia il rischio è sicuramente il “passatempo” preferito dei protagonisti. Il mamatita Festival 2023 sarà tappa del progetto internazionale Interspazi e ospiterà alcuni tra i più importanti operatori del settore in Europa.

Il programma prosegue fino al 9 settembre tra Largo San Francesco e il cortile della scuola primaria in collaborazione tra gli altri con Lo Teatrì, LANDWORKS, Circolare, Lughenè e moltissime imprese locali. Per conoscere i dettagli e prenotare consultare il sito mamatitafestival.com o chiamare il 333.2490855 – 3491389151 whatsapp