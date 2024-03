Giornate FAI, concerti di Uselli a Sassari e alle Tenute Sella & Mosca

“Il bello dei nostri beni in vetrina”. Sabato 23 e domenica 24 marzo si sono tenute le giornate FAI di primavera, anche a Sassari, organizzate dalla delegazione Fai di Sassari, che hanno coinvolto

oltre 2000 persone. La 32^ edizione delle #GiornateFAI di Primavera si è conclusa con una partecipazione incredibile in tutta Italia: 550.000 i visitatori che nel fine settimana hanno riempito

le strade e le piazze italiane per andare alla scoperta di 750 luoghi unici.

Il maestro Mauro Uselli, reduce da una serie di concerti live in tutta la Sardegna, ha partecipato a queste giornate traducendo in musica la bellezza dei luoghi che viviamo tutti i giorni e sui quali

spesso non ci soffermiamo con la dovuta attenzione. Sabato 23 l’evento ha coinvolto la prima sezione del Museo Diocesano arte sacra della cattedrale di San Nicola e la chiesa di San Michele, mentre domenica presso le Tenute Sella & Mosca, si è tenuto il secondo appuntamento, una vera immersione nel territorio.

Il flautista Mauro Uselli ha suonato due live d’eccezione: due giornate in cui la musica ha sottolineato la bellezza dell’arte e dei luoghi identitari, meta ogni anno di turisti ed appassionati. il concerto dei giovani musicisti del Canopoleno e la musica d’ambiente del flautista Mauro Uselli ha risuonato sabato e domenica nella Cattedrale di San Nicola, nella chiesa di San Michele e nel borgo di Sella & Mosca. Un momento di incontro tra musica e arte di altissima suggestione: il maestro Uselli ha messo in scena un live di musiche indiane, improvvisazioni sulla musica indostana, una vera sorpresa per il pubblico che è stato catapultato in una dimensione di bellezza a tutto tondo , nella quale immergersi completamente. Una musica meditativa, psicologica, rigenerativa.

Mauro Uselli al flauto bansuri è stato accompagnato alle taabla dal musicista GianGiacomo Carta. I “beni aperti” che rientrano nell’organizzazione della Delegazione FAI di Sassari, hanno ospitato oltre 2000 visitatori, dimostrando l’interesse per il grande valore del nostro territorio con l’infaticabile e prezioso impegno di volontari ed apprendisti ciceroni e, con la collaborazione e disponibilità dell’associazione Aretè, degli Istituti Scolastici Canopoleno e Azuni, dei volontari della protezione civile, della Croce rossa e del FAI.