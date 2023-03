Gianni Morandi sbarca all’Alguer Summer Festival

Shining Production presenta il primo appuntamento in programma all’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per l’Alguer Summer Festival: il 30 luglio 2023 è in arrivo Gianni Morandi con il suo Go Gianni Go! Estate 2023. Si conferma ad Alghero la splendida capitale della Riviera del Corallo, la seconda edizione della rassegna estiva che ha debuttato nel panorama dei festival italiani lo scorso anno, e che si è subito distinta per la sua programmazione ricca di musica e spettacoli dal vivo. Grazie alla rinnovata collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, presenti quest’anno con la 25° edizione del Festival Abbabula, Roble Factory e Fondazione Alghero, anche per la prossima estate, l’anfiteatro Ivan Graziani, a due passi dalle incantevoli spiagge cittadine, illuminerà il suo palco, per accogliere alcuni fra i più noti protagonisti del panorama artistico contemporaneo.

La città di Alghero, con il suo fascino ricco di suggestioni di origine catalana e un inimitabile patrimonio naturalistico, è perla del turismo in Sardegna. In questi anni, inoltre, si è anche distinta per l’incredibile offerta artistico-culturale, promossa da Fondazione Alghero, e che prende il nome di #algheroexperience, includendo gli appuntamenti dell’Alguer Summer Festival.

Gianni Morandi sarà al’Alguer Summer Festival il 30 luglio. A meno di 24 ore dall’ultimo show del Go Gianni Go! Morandi nei Palasport, che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, Gianni Morandi annuncia oggi i primi appuntamenti estivi: Go Gianni Go ! Estate 2023, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio, lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia. Anche per la leg estiva Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’Eterno Ragazzo è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili.