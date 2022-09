Grande folla per l’addio al giovane finanziere algherese Alessio Paddeu

Oggi, lunedì 26 settembre, nella Cattedrale di Alghero, si sono svolte le esequie del Finanziere algherese Alessio Paddeu, 26 anni, in forza alla Scuola Allievi Finanzieri di Bari. Il giovane è deceduto lo scorso venerdì, a seguito di una grave malattia che lo aveva colpito durante il suo corso di formazione. In una Cattedrale gremita, si sono stretti attorno ai genitori, al fratello e agli altri parenti

gli amici e la cittadinanza. Presenti in chiesa anche il Presidente del Consiglio Regionale avv. Michele Pais, il Sindaco Mario Conoci e una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza della Sardegna, guidata dal Comandante Regionale Gen.B. Claudio Bolognese e dal Comandante Provinciale di Sassari Col. Stefano Rebechesu, che hanno reso gli onori al giovane Finanziere scomparso.