Femminicidio a Ossi: arrestato 45enne

Ancora un femminicidio in Sardegna. Ieri una 41enne di nazionalità ceca, è stata accoltellata dal suo ex fidanzato a Ossi. La donna era stata già oggetto delle violenze del suo ex compagno anche in passato, tanto che l’uomo, un 45enne di Sorso, era stato colpito da un divieto di avvicinamento.

I due hanno litigato in un bar, poi l’uomo ha estratto un coltello e la donna è stata raggiunta da alcuni fendenti. Il 45enne è quindi fuggito portando con se la donna e i suoi due figli piccoli. L’omicida l’avrebbe lasciata nella casa del padre di un amico a Ossi, per poi continuare la sua fuga insieme ai bambini. Per la 41enne, soccorsa in seguito dai sanitari del 118, non c”è stato nulla da fare.

L’uomo è stato bloccato dopo alcune ore nel parcheggio del centro commerciale Auchan di Sassari.