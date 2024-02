FC Alghero travolge la Bolotanese e resta in vetta alla classifica

La Fc Alghero batte 4 – 1 la Bolotanese e si conferma capolista del girone E di Seconda Categoria. Gara ricca di spunti per l’undici giallorosso che ha vinto meritatamente. Eppure si è trovata ad inseguire il gol incassato al 24′, ma i ragazzi capitanati da Carlo Pintus ci hanno messo poco a ribaltare il risultato giocando una buona gara di fronte al pubblico del “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Un Fc Alghero con alcune novità rispetto al solito undici iniziale.

Per la cronaca, il primo vero tiro in porta è arrivato all’8º con la Fc Alghero che va vicino al gol con Nemore, ben servito da Pintus, con la palla che sfiora la base del palo sinistro. Dopo due minuti ancora algheresi in avanti con Nemore che serve un prezioso assist a Pintus. Il capitano tira di prima intenzione dal limite dell’area e la palla esce di pochissimo fuori. Al 24º Bolotanese in vantaggio: palla persa nella propria metà campo dagli algheresi con Carta che si invola verso la porta difesa da Francesco Serra e insacca senza problemi. FC Alghero vicino al pari al 27º prima con Nemore che colpisce la traversa, poi con Cherchi che colpisce di testa e il portiere ospite Riccardo Cossu ribatte di pugno. Ancora giallorossi in avanti con una serie di conclusioni verso la porta avversaria, tutte fuori. Al 38º pareggio della Fc Alghero con Correddu che, di testa, spedisce in rete un tiro cross di Nemore. Un minuto dopo algheresi in vantaggio su azione di contropiede che capitan Pintus conclude in rete con un tiro imprendibile dal limite dell’area. Al 42º FC Alghero vicino al terzo gol con Cherchi, servito da Delias, che calcia centrale tra le braccia del numero uno ospite.

Si va al secondo tempo e, al 48º, gli algheresi vanno vicini al terzo gol con Pintus che, lanciato da Nemore, impegna severamente il portiere ospite. Al 61º ancora Pintus sfiora il gol costringendo il portiere avversario ad una deviazione in calcio d’angolo. FC Alghero vicinissimo al tris al 63º su azione di contropiede con Michele Cherchi che calcia di poco a lato. Terzo gol algherese che arriva al 65º con un tiro dalla trequarti di Carlo Pintus, un rasoterra imprendibile per il portiere della Bolotanese. Fc Alghero inarrestabile e, al 67º, con Nemore va vicino al quarto gol. Al 93º quarto gol dei giallorossi con Michele Cherchi che deposita in rete un assist di Pintus. Al triplice fischio dell’arbitro Antonio Grossi, festa dei giallorossi che, dopo la pausa della prossima settimana, torneranno in campo con la trasferta a Villanova Monteleone contro il Minerva.