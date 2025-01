Fc Alghero non va oltre il pari contro l’Ittiri Sprint

Una Fc Alghero dai due volti non riesce a vincere sul campo dell’Ittiri Sprint. 1 – 1 il finale di una partita iniziata bene con il primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Pilo e, per giunta con un uomo in più dopo l’espulsione di un giocatore di casa. Nel secondo tempo, dove ci si aspettava la stoccata definitiva per la conquista dei tre punti, la squadra è apparsa confusa, poco incisiva in avanti, disordinata a centrocampo e poco attenta in fase difensiva. Alla fine, su un lungo lancio dalla retrovie, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio che hanno tenuto sino alla fine. Per la cronaca, al 10’ Fc Alghero pericoloso con un colpo di testa di Gnani, su corner di Sasso, con la palla che sorvola di non molto la traversa della porta ittirese. Al quarto d’ora sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Ventura, fuori alla destra di Frau. Al 20’ Fc Alghero in vantaggio con Pilo che supera il diretto marcatore e il portiere di casa e sigla lo 0-1. Nel finale di primo tempo Ittiri Sprint in dieci per l’espulsione di Ventura per doppia ammonizione.

Si va al secondo tempo con i padroni di casa che impensieriscono la difesa algherese con un tiro di Moro al 46’. Un minuto dopo è Pilo per la Fc Alghero che va al tiro in diagonale da destra con la palla sull’esterno della rete. Al 53’ pareggio dei padroni di casa con Cuccu che supera la difesa giallorossa e mette dentro. Fc Alghero vicino al raddoppio al 63’ con Zappino che, dal limite dell’area, calcia un rasoterra che sfiora la base del palo sinistro. Al 68’ ancora giallorossi in avanti con un colpo di testa di Cherchi fuori di pochissimo. Con la Fc Alghero sbilanciata in avanti, i padroni di casa cercano di colpire in contropiede con Cuccu che calcia fuori da buona posizione. Finale entusiasmante con i giallorossi in pressing alla ricerca del gol che non è arrivato nonostante l’impegno. Alla fine, per la Fc Alghero un pareggio che lascia l’amaro in bocca per l’ennesima occasione mancata per avvicinarsi alla vetta della classifica.