Esposizione delle opere dello scultore Roberto Ziranu nell'Aeroporto di Alghero

La Main hall dell’Aeroporto di Alghero ospita da oggi una esposizione delle opere più significative dell’artista Roberto Ziranu. Artista e scultore, Roberto Ziranu ha dedicato la sua carriera a esplorare le possibilità espressive del ferro, creando opere che combinano tradizione e innovazione. Le sue sculture sono presenti in numerose collezioni private e pubbliche, e continuano a ricevere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Rinomato per le sue creazioni uniche in ferro, porta avanti una tradizione artigianale che si fonde con l’innovazione artistica, creando opere che raccontano storie di passione e maestria. Le sue sculture, caratterizzate da linee eleganti e forme dinamiche, sono un omaggio alla bellezza e alla forza della sua terra.

Le vele nascono da delle lastre di ferro che prendono forma e colore attraverso la forgiatura e la fiammatura, tecnica unica nel suo genere che dona luce e riflessi, poggiano su dei rami di ginepro consumati dal tempo. Opere che rappresentano il viaggio, un simbolo di speranza e libertà. Il corpetto femminile, tra le opere vincitrici della Biennale Internazionale d’Arte di Roma nel 2018, nasce dalla rielaborazione della forma delle vecchie zappe che il nonno dello scultore realizzava per i contadini, trasformata e stilizzata in scultura raffigurante figure femminili che richiamano la cultura e la tradizione della nostra Isola.

Una delle ultime creazioni dello scultore sono le farfalle, create dopo la pandemia come simbolo di rinascita, pensando che si posso tornare a volare e vivere con leggerezze, lontano dalle paure, perché la vita ci riserva sempre nuove emozioni. La mostra è stata allestita nella vetrina ISOLA, apprezzata giornalmente da migliaia di visitatori e dedicata all’esposizione delle opere degli artigiani che collaborano con la boutique ISOLA dell’aeroporto di Alghero. A questi artisti è garantita, a rotazione, la visibilità dei loro prodotti col fine di promuovere l’eccellenza dell’artigianato artistico della Sardegna.

“Sono felice e onorato di poter esporre le mie opere in questa magnifica location per tutto il mese di Agosto. Ringrazio in modo particolare l’Amministratore Delegato Ing. Silvio Pippobello per la sua presenza in occasione dell’inaugurazione”.