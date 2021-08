Dopo l’esordio in A la gioia del primo gol per Luca Gagliano

Serata da ricordare, quella di ieri, per Luca Gagliano. Il giovane giocatore algherese è partito titolare nel match che ha visto il Cagliari battere 2-0 i campioni d’Italia della Juventus. Ma non solo, perchè Luca è stato l’autentico protagonista della vittoria rossoblu: prima ha siglato il gol dell’1-0 poi ha servito l’assist a Simeone per il raddoppio. Una serata che il giovane algherese difficilmente scorderà dopo l’esordio in serie A, avvenuto nei minuti finali del match contro la Lazio.