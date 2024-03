“Donne nell’ombra”, all’UTE un evento del Parco di Porto Conte

“Donne nell’ombra: figure di eccellenze nella storia e nella scienza”, nuovo importante appuntamento per l’Azienda speciale Parco di Porto Conte. Venerdì 8 di Marzo l’ UTE Alghero – Università delle Tre Età ospiterà un evento organizzato dall’associazione Centro Guide Sardegna in collaborazione con Exploralghero , patrocinato dal Parco naturale regionale di Porto Conte e dall’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Una conferenza in ambito archeologico, geologico e letterario il cui focus è la figura femminile: sarà dunque un prezioso momento di riflessione, che vedrà la donna protagonista dalla storia più antica ai tempi più recenti. Interverranno le archeologhe Valentina Leonelli e Gabriella Gasperetti, la scrittrice Alessandra Derriu e il geologo Luigi Sanciu. L’appuntamento è alle ore 16,30, presso la sede UTE in via Sassari 179. L’ingresso è libero.