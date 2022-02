Dinamo in quarantena, rinviata la partita con la Virtus

La Dinamo Sassari è ancora in quarantena per i diversi casi Covid registrati nel gruppo squadra e, dopo il match della 19a giornata contro Trieste, la Lega ha disposto lo spostamento anche del match della 20a giornata contro la Virtus Bologna.

“Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 13 febbraio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 20^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai; richiamato il Provvedimento n.42 e la Disposizione della ASL Sassari del 5 febbraio 2022 che ha imposto al gruppo squadra del Banco di Sardegna Sassari la misura della quarantena fino al 13 febbraio 2022; preso atto che non si sono verificati ad oggi cambiamenti tali da portare la ASL Sassari a rivedere la propria disposizione in oggetto; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima”, si legge sul sito della Lega Basket di Serie A.