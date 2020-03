Da Milano ad Alghero ma non rispetta quarantena: denunciato

E’ arrivato da qualche giorno in Sardegna, da Milano, ma non ha completato la quarantena volontaria di 14 giorni, così come imposto da un’ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas. Per questo motivo un 40enne di origine straniera ma da tempo residente a Milano è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Alghero, che lo hanno sorpreso, assieme alla moglie, al Balaguer. La donna ha dichiarato di essere arrivata in Sardegna qualche giorno prima del marito e gli agenti hanno effettuato le opportune verifiche, contattando anche la compagnia aerea.