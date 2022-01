Covid, la Sardegna verso la zona gialla

La conferma dovrebbe arrivare oggi, dopo la riunione della cabina di regia, ma sembra ormai certo che la Sardegna passerà in zona gialla. In settimana l’isola ha superato anche l’ultimo parametro che la teneva ancora in bianco, la percentuale del 15% di posti letto occupati nei reparti di area medica. Dal punto di vista delle restrizioni, comunque, sulla base degli ultimi decreti cambierà poco.

Intanto nel bollettino di ieri si sono registrati 3 decessi e 1432 nuovi casi, sulla base di 5254 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 25354 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (3 in più). I pazienti ricoverati in area medica sono 265 (4 in più di ieri). Sono invece 21885 le persone in isolamento domiciliare.