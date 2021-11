Coronavirus, due classi a casa ad Alghero

Ad Alghero una classe del Liceo Scientifico ed una del Tecnico sportivo sono state mandate a casa in via precauzionale dopo che due alunni sono risultati positivi al Coronavirus. Con gran parte della popolazione vaccinata sono cambiate le regole per la gestione del Covid nelle scuole. Secondo le nuove indicazioni non è prevista quarantena se c’è un solo positivo in classe, mentre si va tutti in Dad dai tre casi in su. Nel caso specifico la decisione è stata assunta dai dirigenti scolastici in attesa che l’Ats esegua i tamponi per accertare se vi sia stata la diffusione del virus.

Intanto oggi, in Sardegna, sono stati registrati 96 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2087 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10056 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (come ieri), quelli ricoverati in area medica sono 47 (come ieri). 1701 sono i casi di isolamento domiciliare (54 in più rispetto a ieri). Si segnala il decesso di una donna di 95 anni, residente nella provincia di Nuoro.