Continuità, Di Nolfo: “giorno importante per il diritto alla mobilità dei sardi”

La notizia della partecipazione di due diverse compagnie aeree nel bando di Continuità Territoriale nelle rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate è sicuramente la migliore che ci si poteva aspettare. Anche e soprattutto in relazione all’ultimo bando che andò deserto. Sicuramente soddisfatto l’on Valdo Di Nolfo, unico consigliere regionale algherese.

“Oggi è sicuramente un giorno importante per il diritto alla mobilità dei sardi e in particolare per tutto il nord-ovest della Sardegna. Si tratta di un primo grande passo per riportare questo territorio fuori dall’isolamento in cui scelte scellerate precedenti lo hanno fatto piombare” commenta Di Nolfo.

Altro dato importante è che con questo bando torna in Sardegna l’Ita Airways, con tutti i possibili vantaggi che questa scelta porta. “L’ho detto e continuo a ripeterlo il sistema aeroportuale sardo si fonda su tre pilastri, l’Aeroporto Riviera del Corallo in questo momento è il più debole dei tre e deve essere maggiormente tutelato: per dare a tutte e tutti i sardi lo stesso diritto” – conclude l’unico consigliere regionale di Alghero.