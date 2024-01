Consegna delle benemerenze, riconoscimenti per la Asd Taekwondo Olmedo

Importanti riconoscimenti per la Asd Taekwondo Olmedo Team M° Stefano Piras, in occasione della Cerimonia per la consegna delle Benemerenze, organizzate dal Presidente Salvatore Bussu e il Consiglio Regionale del Comitato Regione FITA Sardegna, svoltasi a Sassari.

Coinvolgente ed emozionante l’intervento del Presidente Federale Angelo Cito il quale ha esaltato la numerosa platea, comunicando il prestigioso risultato ottenuto con le tre qualificazioni olimpiche di Parigi 2024, del campione olimpico in carica Vito dell’Aquila e Campioni del Mondo Simone Alessio e Antonino Bossolo, gli importi progetti di integrazione e quelli rivolti agli over 60 e le numerose attività nazionali, inoltre l’importante nomina quale membro del comitato riforme e regolamenti gare per i Giochi di Los Angeles 2028.

Per la Asd Taekwondo Olmedo, sono arrivati importanti riconoscimenti, infatti hanno ricevuto la benemerenza per i risultati conseguiti: Matilde Puggioni pluricampione dsa Italiana, argento Campionati Italiani Junior 2022-2023, bronzo Olympic Dream Cup 2022-2023, Oro Royal Cup di Biella, Sofia Oggiano, due titoli di Vice Campionessa Italiana specialità forme e combattimento, Emma Deriu Vice Campionessa Italiana Open Kim e Liu, Sara Di Liberto bronzo Open Kim e Liu, Carolina Maresca bronzo Open Kim e Liu, Angela Rita Palomba, Davide Manos, Salvatore Pala pluri campioni regionali, nazionali e internazionali. Riconoscimento per gli Ufficiali di Gara Loredana Sechi, Anna Sanna e Benedetto Carbone. Benemerenza conferita al Commissario Regionale Attività Giovanile e Direttore Tecnico della Asd Taekwondo Olmedo M° Stefano Piras. Inoltre benemerenza alla società Asd Taekwondo Olmedo.

“Un importante riconoscimento al lavoro svolto e un prezioso stimolo per i giovani atleti che ripaga in qualche modo i faticosi allenamenti. Sono da segnalare gli altri nostri campioni che hanno conseguito importanti traguardi come Aurora Zedde oro all’Open Tongeren Belgio, oro Open Kim e Liu campionessa freestyle, Melanie Sini argento all’Open Tongeren Belgio, oro open kim e liu campionessa freestyle, Nicolò Piras vice campione italiano Open Kim e Liu, Irene Salaris campionessa regionale. Un grande momento per il nostro movimento molto attivo nella comunità di Olmedo” commenta Stefano Piras.