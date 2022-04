Conferenze dell’Ute: Guillot parla della guerra in Ucraina

La Presidenza dell’UTE di Alghero comunica che oggi, martedì 12 aprile, alle 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, l’Ammiraglio Vittorio Guillot , già Docente di Accademia ed esperto di Marineria di riconosciuta levatura , terrà la Conferenza: “Aspetti Marittimi della Guerra in Ucraina”. L’Ammiraglio Vittorio Guillot approfondirà le ragioni dell’importanza che rivestono i mari nella Guerra in atto. In chiusura dell’incontro interverrà Marta Soggiu per curare l’esecuzione di letture e brani musicali.

Giovedì 14 aprile alle 16.30 la dottoressa Alessandra Derriu, Archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, Scrittrice e Storica, terrà la seguente Conferenza: “Alghero e la Sardegna nel 1500. Reati e Peccati”.