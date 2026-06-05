Cieli sardi, c’è l’intesa tra i vettori. Di Nolfo: «La Regione ha guidato il percorso per un sistema più efficiente»

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta l’accordo raggiunto tra ITA Airways e Aeroitalia, teso a rafforzare la connettività della Sardegna e garantire la mobilità a tutti i sardi. «L’accordo tra Aeroitalia e ITA Airways rappresenta una notizia positiva per la Sardegna e per tutti i passeggeri che utilizzano la continuità territoriale. Si tratta di un’intesa che rafforza l’integrazione tra i network delle due compagnie e che consentirà di migliorare la connettività degli scali sardi con il resto d’Italia e con le principali destinazioni internazionali.

La Regione Sardegna ha seguito con attenzione questo percorso, promuovendo numerose interlocuzioni con i vettori per favorire una collaborazione sempre più stretta e costruire un sistema di trasporto aereo più efficiente, integrato e rispondente alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. L’obiettivo è sempre stato quello di garantire concretamente il diritto alla mobilità dei sardi, riducendo gli effetti dell’insularità e rendendo più semplici gli spostamenti.

L’accordo permetterà infatti ai passeggeri di accedere con maggiore facilità alle coincidenze nazionali e internazionali, migliorando la continuità del viaggio e offrendo maggiori garanzie operative anche in caso di variazioni o criticità sui collegamenti. È un passo avanti concreto che dimostra come la collaborazione tra operatori, accompagnata dall’azione della Regione, possa produrre benefici diretti per il territorio e per chi ogni giorno si sposta da e verso la Sardegna».