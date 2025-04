Centro Storico, il CCN invita le famiglie alla Caccia alle Uova

Il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero, in collaborazione con Alghero Family e Grimaldi Lines, invita tutte le famiglie a partecipare alla Caccia alle Uova, un evento gratuito e divertente pensato per bambini e famiglie, in programma martedì 22 aprile dalle 16:30 alle 20:00 nel cuore del centro storico. L’iniziativa fa parte della rassegna “Pasqua in Festa – Pomeriggio Family ad Alghero” e trasformerà le vie del centro in un percorso di giochi e meraviglie: un’occasione unica per scoprire i negozi e le attività del CCN Al Centro Storico in modo giocoso e coinvolgente. Come funziona la Caccia alle Uova? Tutti i partecipanti potranno ritirare la mappa dell’evento presso il desk del CCN in Piazza Sventramento a partire dalle 16.30 e muoversi alla ricerca delle vetrine con il simbolo dell’uovo.

In ogni negozio aderente sarà nascosto un piccolo ovetto da scovare: se lo si trova si potrà giocare e vincere subito. Ma anche chi non vince al primo colpo non resterà a mani vuote: in ogni tappa sarà possibile raccogliere delle speciali card, che potranno essere poi consegnate nuovamente al desk per ricevere un premio di partecipazione. L’evento è aperto a tutti e completamente gratuito: una vera festa per vivere il centro storico in compagnia, valorizzare e scoprire le attività locali e regalare ai più piccoli un momento di gioia e scoperta.

«Con questa iniziativa vogliamo continuare a far vivere il nostro centro storico, rendendolo un luogo accogliente, vivo e a misura di famiglia», afferma il direttivo del CCN Al Centro

Storico. «Eventi come questo permettono ai cittadini e ai visitatori di riscoprire i negozi, gli spazi e le persone che rendono speciale la nostra città. Siamo felici di collaborare con Alghero Family e Grimaldi Lines per creare un pomeriggio davvero unico per grandi e piccini». L’evento è organizzato dal CCN Al Centro Storico con patrocinio e collaborazione di Regione Sardegna, Camera di Commercio Sassari, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Alguer Family Festival.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle attività del CCN Al Centro Storico è possibile visitare seguire le pagine social ufficiali. L’appuntamento è per martedì 22 aprile dalle 16.30 nel Centro Storico di Alghero.