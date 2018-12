C’è anche Pili, corsa a sei per le Regionali

Ora c’è anche il sesto candidato alla presidenza della Regione. Si tratta dell’ex governatore Mauro Pili, che proprio nei giorni scorsi ha presentato ad Alghero il movimento “Sardi Liberi”, nato dall’incontro di Unidos, Progres ed ex sardisti. Venerdì la scelta per acclamazione a Ghilarza.

Pili si aggiunge a Christian Solinas, che alle elezioni di febbraio guiderà una coalizione di centrodestra composta da undici sigle, a Massimo Zedda, che guiderà invece il centrosinistra, Paolo Maninchedda, vincitore delle Primarias del Partito dei Sardi, Andrea Murgia per progetto Autodeterminatzione, e il Movimento 5 Stelle che come candidato governatore ha scelto Francesco Desogus. Ma non è escluso che a questi sei si aggiunga un settimo nome, quello di Ines Pisano, il magistrato del Tar del Lazio che sta raccogliendo le firme necessarie per presentare la propria candidatura.