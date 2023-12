Cap’Any sempre più spettacolare con ospiti d’eccezione sul palco

Cap d’Any ad Alghero sempre più ricco di musica. Ai grandi nomi previsti per fine anno, si aggiungono alcuni tra i più noti dj che scalderanno l’enorme platea attesa in Piazzale della Pace.

Venerdì 29 dicembre, Wad e Val S, faranno ballare il pubblico dalle 20.30 prima dell’atteso concerto che vedrà protagonisti Guè, Noyz Narcos e Anna. Il conduttore di “Say Waaad!?!” e di One Two One Two su M2o insieme con Val S, dj con lui proprio nel programma di M2o, porteranno la potenza del sound urban in piazzale della Pace.

Sabato 30 dicembre, ci sarà invece dj Angelo che a partire dalle 21.00 anticiperà il grande party con “Voglio tornare negli anni 90”. Dj Angelo è uno dei nomi più noti del panorama radiofonico italiano, da oltre trent’anni sulle principali frequenze e in TV. Attualmente conduce con Roberto Ferrari Ciao Belli su Radio Deejay e Microoonde su Deejay TV.

Nella notte del 31 dicembre, saranno Nikki e Dj Aladyn ad accompagnare il pubblico algherese nell’attesa del nuovo anno e dell’imperdibile concerto di Luciano Ligabue (sul palco da 00.15 circa). Con il loro live dj-set, unico e versatile, che li vedrà protagonisti con chitarra e giradischi, saliranno sul palco del Cap D’Any a partire dalle dalle 22.30. Nikki e Dj Aladyn sono da 20 anni insieme su Radio Deejay, prima con Tropical Pizza ora con Summer Camp, sono entrambi produttori della loro rispettiva musica originale al di fuori della radio, con il loro live set creano nuove versioni dei brani in scaletta, scomponendoli, cambiandone l’armonia e aggiungendo chitarre. Un viaggio tra il rock’n’roll e l’elettronica passando per l’hip-hop e la musica italiana accompagnato da visuals psichedelici.

Le tre giornate di grandi eventi si svolgeranno presso il Piazzale della Pace e sono ad ingresso libero. Il Cap d’Any de l’Alguer è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Alghero e dalla Fondazione Alghero con il contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo, Sponsor della manifestazione: Cantina Sella & Mosca e Peroni Nastro Azzurro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato QUI.