Cap d’Any, si entra nel vivo: 10 giorni di musica e intrattenimento

Si avvicina il countdown per l’anno nuovo e il programma del Cap d’Any arriva al suo clou. Una settimana e oltre di musica e intrattenimento con lo straordinario avvio di ieri con il tradizionale concerto di gospel dei “Jp & the Soul Voices” al Cinema Miramare. Sempre ieri partenza per la tre giorni di Birralguer all’ex-Mercato dell’Ortofrutta. Oggi, sabato 28, Cants de Nadal nella Chiesa di San Giuseppe alla Petraia alle 17.30, mentre alle 18 riprende l’atteso appuntamento con “Musica dai Balconi”.

In Cattedrale, dalle ore 21, ci sarà il Concerto sotto l’Albero del Coro Matilde Salvador. nelle giornate del 29 e 30, come già annunciato, l’Insula Music Festival al Porto che vedrà protagonisti, a partire dalle 18, alcuni dei migliori artisti della musica in Sardegna: Chichimeca, Sikitikis e Tazenda il 29 e Beppe Dettori Band, Apollo Beat e Istentales nella serata del 30. E poi l’attesa notte del 31 quando sul palco si alterneranno Emis Killa, Roy Paci and Aretuska e Dj Val S dell’emittente radio nazionale M2o diretta dal mitico Albertino, decano di Radio Deejay. Allo scoccare della mezzanotte, non mancherà l’atteso spettacolo pirotecnico.

L’anno nuovo, come da tradizione, si apre col doppio spettacolo del Concerto di Capodanno in stile viennese curato dall’Associazione Arte in Musica al Teatro Civico alle ore 10 e 12. Il 2 gennaio il ritorno di Enzo Favata col progetto The Crossing Quartet al Teatro Civico alle 20.30, mentre sabato 4 gennaio ospiterà l’Alghero Music (re)Generation, il contest per giovani rapper e trapper alle 20.30 all’ex-Mercato dell’Ortofrutta. Franca Masu ritorna al Teatro Civico con un doppio spettacolo alle ore 19 e 21 dal titolo “Cuore Italiano”, mentre il 6,giorno dell’epifania, classico appuntamento con Les Estrenes Dia dels Tres Reis a cura della Platforma per la Llengua e lo spettacolo teatrale dell Nuova Piccola Compagnia Alice nel Paese delle Meraviglie in Piazza Pino Piras dalle ore 17.00.