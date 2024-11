Cap d’Any, giovedì la presentazione degli eventi

Nella giornata di giovedì 28 novembre (ore 9,30) sarà presentato alla stampa il calendario completo di manifestazioni ed eventi programmati in occasione del Cap d’Any 2024/2025. Il Capodanno di Sardegna presenta novità importanti e conferma i grandi concerti in piazza, animazione urbana, teatro, eventi identitari e tanti appuntamenti dedicati alle famiglie. Tutti i dettagli saranno svelati in occasione della conferenza stampa in programma presso la sala del Quarter, in Largo San Francesco.

Parteciperanno il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu accompagnato da Roberto Fiori ed Elisa Finetti del Consiglio d’Amministrazione, le assessore al Turismo ed alla Cultura, Ornella Piras e Raffaella Sanna. Con loro i principali referenti delle numerose associazioni che collaborano alle manifestazioni.