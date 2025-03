Campo Boe, Mulas: “disappunto per le parole del Sindaco”

“Con riferimento alle recenti dichiarazioni del Sindaco, in cui si punta il dito contro la precedente amministrazione del Parco di Porto Conte, esprimo il mio disappunto per tale atteggiamento, che trovo irrispettoso, soprattutto alla luce del fatto che alcune delle persone che oggi lo affiancano nell’amministrazione provengono proprio dalla “destra” che ha governato in passato”. Così Christian Mulas, Presidente della Commissione consiliare Ambiente.

“La politica urlata, fatta di improperi spesso pesanti, nei confronti di chi ha governato in passato, sembrava essere una pratica superata, soprattutto alla luce della linea adottata dal nuovo Sindaco e dalla sua amministrazione, che si presenta con una maggioranza e un consiglio comunale composti in larga parte da figure che hanno ricoperto ruoli rilevanti nell’arco degli ultimi 15/20 anni della politica algherese. Per questo, – aggiunge il consigliere del Psd’Az – mi trovo abbastanza sorpreso e amareggiato dalle parole emerse recentemente sulla stampa, che sembrano quasi un attacco diretto e ingiustificato nei confronti della precedente amministrazione, in particolare in relazione alla gestione del Parco di Porto Conte”.

“Va ricordato che l’assemblea del Parco e quella dell’Area Marina coincidono con il consiglio comunale e che molti degli attuali amministratori erano presenti in quella stessa assemblea. Per questo motivo, credo che sia necessario un approccio più misurato e prudente prima di lanciarsi in critiche verso il recente passato. Non nego che su alcune tematiche sia necessario un impegno maggiore da parte di tutti, ma da presidente della commissione ritengo fuori luogo apprendere da organi di stampa attacchi a chi ha governato fino a pochi mesi fa, inclusi esponenti di spicco che oggi fanno parte dell’amministrazione Cacciotto”.

“Riguardo alla questione del campo boe, siamo assolutamente disposti a prendere in considerazione le istanze del settore nautico, che è un comparto fondamentale per la nostra economia. Tuttavia, non accettiamo lezioni da nessuno, né da chi in passato è rimasto in silenzio né da chi oggi si alza a fare la morale. Invito quindi a un confronto costruttivo, senza cadere in facili strumentalizzazioni, per lavorare insieme per il bene della nostra città e dei suoi cittadini” – conclude il Presidente della Commissione consiliare Ambiente .