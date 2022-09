Buoni risultati per l’Alghero Marathon al trofeo L’Agliona e alla Perdaxius Corre

L’ultimo fine settimana di agosto ha proposto per i podisti sardi il settimo trofeo L’Agliona a Calangianus e la Perdaxius Corre. L’appuntamento in Gallura, organizzato dal comitato dei festeggiamenti de L’Agliona e dall’Atletica Luras, ha visto la vittoria del campione regionale di cross e dei 10000 metri Francesco Mei (Atl.Olbia) davanti a Stefano Ferreri e Marco Ricci e della junior Giulia Porcu (Orani) che ha preceduto le padrone di casa Patrizia Mureddu e Patrizia Ciaffiu. Il percorso prevedeva 8000 metri in giro unico ricavati in parte lungo la vecchia ferrovia Tempio-Monti con arrivo nei pressi della Madonna delle Grazie di Calangianus ai piedi del monte Limbara. L’acquazzone improvviso arrivato un’ora prima del via ha indotto gli organizzatori a posticipare la partenza di un quarto d’ora e di accorciare di un chilometro l’iniziale percorso di 8km poiché l’abbondante pioggia ha ingrossato un fiumiciattolo presente nella zona rendendo insicura una parte del tracciato. L’Alghero Marathon ha schierato Domenico Panfili che ha conquistato il terzo gradino del podio tra gli SM40 nonché la sedicesima posizione assoluta sui 69 che hanno tagliato il traguardo. Esordio ufficialmente in gara con i colori algheresi per Gian Luca Piras che ha centrato l’ottavo posto tra gli SM45.

Sempre sabato 27 agosto si è corsa la nona edizione della Perdaxius Corre, manifestazione di corsa su strada organizzata dalla Sulcis Atletica Carbonia valida quale campionato sardo individuale master over 35 corsa sulla distanza di 9900 metri. Tra gli uomini ha primeggiato Oualid Abdelkader (SM40, Cagliari Marathon), già vincitore la settimana prima della Dal mare alla Montagna, che ha preceduto Roberto Melis (SM45, Cagliari Atletica) e Matteo Concu (SM35, Cagliari Marathon). Tra le donne successo di Leonarda Cantara davanti a Claudia Manca (F40, Runcard) e Annarita Zanda (F55, Dinamica Sardegna). Il percorso, da ripetersi tre volte, è stato ricavato all’interno delle strade cittadine con partenza e arrivo in località San Leonardo. Ancora una volta sventola la bandiera dell’Alghero Marathon con il podio di categoria per Palmiro Concas giunto secondo tra gli SM70 dietro Salvatore Zanda. E’ stata un’estate costantemente da podio per il portacolori dell’Alghero Marathon grazie ai risultati di Pabillonis, Corri Limbara, Dal mare alla Montagna e ora Perdaxius.