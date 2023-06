Birralguer, ecco il programma musicale

Dopo tanta attesa finalmente nella Riviera del Corallo è arrivato il momento della 17esima edizione del Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest. La manifestazione prende il via domani giovedì 29 giugno e prosegue fino a domenica 2 luglio. La location, per il secondo anno consecutivo, è il Piazzale della Pace: spazio ampio fronte porto di Alghero alle spalle della ruota panoramica. Il più longevo e prolifico evento dedicato alle birre artigianali in Sardegna compie 10 anni e lo fa in grande stile con diversi ospiti musicali d’eccezione: Dj Toky direttamente da Virgin Radio, Bunna degli Africa Unite, il release party dell’ultimo disco di Forelock, le Dress In Black – finaliste Italia’s Got Talent 2021 – e tanti altri artisti (circa 50 in tutto per 15 ospiti tra band e djs).

Domani, giovedì 29, si parte a suon di rock con Dj Toky direttamente da Virgin Radio. Alessandro Toky è conduttore (insieme a Dj Ringo), produttore e regista di Revolver, la trasmissione rock per eccellenza in Italia e a lui è affidato il compito di trasformare, dischi, consolle e microfono in mano, il Piazzale della Pace nella dancefloor più rock’n’roll mai vista nella Riviera del Corallo.

Dal rock si passa alla musica in levare, perché dopodomani, venerdì 30 giugno, tocca ad un’istituzione della musica in italia: Bunna in dj set. Voce, anima e fondatore degli Africa Unite, 19 album pubblicati e concerti in tutto il mondo, Bunna ad Alghero propone un dj set in cui esplora le varie evoluzioni e sfaccettature del reggae e della dub. Ma prima c’è spazio per release party di Follow Me, il nuovo lavoro discografico di Forelock. Una tra le voci più promettenti del panorama in levare europeo sceglie Alghero e il Birralguer per presentare in anteprima assoluta il proprio terzo disco e lo show che lo porterà in tour quest’estate.

Domenica 2 luglio, infine, sul palco del Piazzale della Pace la band tutta al femminile che nel 2021 ha conquistato gli spettatori di Italia’s Got Talent tanto che Corriere Tv titolava “Le Dress In Black infiammano il palco con gli AC/DC: pubblico in delirio e plauso generale dei giudici”.

La musica di qualità della 17esima edizione del Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest non si limita alle special guest. Ecco gli altri progetti musicali e il calendario completo dei 4 giorni: domani oltre a Toky ci saranno la Hollywood Band e l’anteprima assoluta degli algheresi Riviera Blues con il loro tributo a Luciano Ligabue; venerdì 30 si parte con la storia dello ska in Sardegna dei Craze Dance, poi Forelock e il dj set di Bunna from Africa Unite; sabato 1 luglio prima il country degli On The Road Band, a seguire il tributo a Rino Gaetano di Alessandro Azara in quintetto e a chiudere la dance music dei Prisma; domenica 2 sul palco il revival dei 90’s Hits Band, le Dress In Black e, infine, il pop-rock dei Senza Base. Ovviamente non solo musica dal vivo per l’evento delle 10 candeline del Birralguer: circa 100 tipologie di birra artigianale, 20 birrifici, 20 operatori di street food tra stand e track e il super mercatino degli artigiani.

Il Birralguer – Sardinian Craft Beer Festival è sempre ad ingresso gratuito, ogni giorno l’apertura è alle ore 18. L’organizzazione è a cura dell’associazione BeachGroup Alguer con il patrocinio del Comune di Alghero, il sostegno di Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna, dei main sponsor Welcome Cars e Mutt Motorcycles Sardegna e di diversi partner. Da ieri al Piazzale della Pace sono in corso gli allestimenti, ora possiamo finalmente dire che Alghero è pronta ad accogliere un mare di birra artigianale, di musica dal vivo e di cultura gastronomica: questo è il Birralguer 23, la più importante manifestazione di piazza dell’estate nella Riviera del Corallo.