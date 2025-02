“Bentornati Sassarini, orgoglio della Sardegna”

“Alghero vi accoglie con orgoglio e gratitudine” – così Fratelli d’Italia Alghero, che ha accolto i primi ottanta Sassarini al rientro dalla missione Unifil in Libano. “Un impegno lungo sei mesi in un teatro operativo complesso ma importante, portato avanti con il coraggio e la professionalità che da sempre contraddistinguono i nostri ragazzi. La Sardegna e l’Italia intera sono fiere dei nostri militari, che anche in questa missione hanno dato prova di straordinaria dedizione, operando per la stabilità e la sicurezza in una regione strategicamente delicata anche per la sicurezza nazionale – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi –. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per il servizio reso alla Nazione.”

Anche il capogruppo in Consiglio comunale, Alessandro Cocco, esprime il suo riconoscimento: “Il rientro della Brigata Sassari è un momento che ci riempie di orgoglio. L’impegno e il sacrificio dimostrato in missione sono motivo di vanto per tutta la Sardegna. Li ringraziamo per aver rappresentato con onore la nostra terra e il nostro Paese.”

Al suo rientro presso lo scalo aeroportuale algherese, il contingente sardo è stato salutato dai parenti e dagli amici dei militari. Presente sul posto la delegazione di FdI Alghero, con i membri del direttivo Alessio Auriemma e Luigi Gavitelli, e la delegazione di Sassari, oltre ai numerosi cittadini che hanno deciso di unirsi nel dare il bentornato ai Sassarini, certi che il loro esempio continuerà a essere un punto di riferimento per tutti.