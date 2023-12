Basket, la Klass Coral Alghero vuole continuare a stupire

Cinque vittorie consecutive, un ruolino di marcia che ha permesso alla Klass Coral Alghero di piazzarsi tra le primissime posizioni del difficile campionato di Divisione Regionale 1. I risultati stanno dando ragione alla società che ha deciso di puntare sulla linea verde, affidandosi a un coach dalla comprovata esperienza e dal grande carisma, Fabrizio Longano. «C’è davvero grande soddisfazione nel vedere concretizzarsi il progetto per il quale da sempre la Coral si è prodigata: formare i nostri ragazzi e lanciarli in prima squadra» afferma il presidente Massimo Salvatori. Grande merito va dato all’allenatore che da questa stagione guida la formazione algherese.

«Coach Longano sta riuscendo a far coesistere i senior della squadra con i giovani, alcuni dei quali alla prima esperienza, dando loro minutaggio importante anche nei momenti più caldi della partita e ottenendo risultati. È una cosa assolutamente non semplice e tantomeno scontata. Ecco perché siamo contenti del lavoro fin qui svolto, consapevoli che c’è ancora tanto da fare» aggiunge Salvatori. Ora l’ultima partita del girone di andata, contro il Basket San Sperate, per chiudere al meglio il 2023 in attesa di recuperare il match contro l’Atletico Cagliari. La Klass Coral Alghero vuole continuare a stupire, senza fare voli pindarici, ma conferma di essere una realtà importante nel panorama cestistico del nord Sardegna.