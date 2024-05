Basket, a Ponza la prima tappa dello Jamboree 2024: la Sardegna gioca e vince

Il meraviglioso mare dell’isola di Ponza, gioiello della costa laziale, ha fatto da cornice al primo dei cinque Jamboree che ha dato il via al Minibasket Tour 2024. Le selezioni di Lazio, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria, più 100 bambini di Ponza e delle società di Latina coinvolte (MG Fondi, Basket Go Formia, Sabotino Basket, Bull Basket Latina e Virtus Fondi) si sono dati appuntamento per divertirsi e giocare a Minibasket e dimostrare che il Gioco Sport della FIP ha davvero qualcosa in più. Ovvero la capacità di unire in modo perfetto la bellezza della pallacanestro a momenti di socializzazione.

A “vincere”, anche se sarebbe meglio dire “portare più punti alla propria squadra” sono stati i Bianchi (Molise, Toscana e Sardegna) che hanno totalizzato nel weekend 36 punti. Contro i 26 punti degli Azzurri (Lazio, Umbria e Campania). Questi punteggi si sommeranno a quelli che verranno totalizzati dalle altre selezioni negli altri quattro Jamboree di tutta Italia e alla fine decreteranno i vincitori del Tour 2024.

“E’ stata indubbiamente un’esperienza più che positiva – ammette Dora Rivieccio istruttore al seguito della rappresentativa Sardegna -, sia per noi istruttori, che abbiamo accompagnato i bambini, ma anche loro stessi. Si sono divertiti sicuramente, confrontandosi con altre realtà. C’è stata tanta unione tra di loro, ma questo affiatamento è stato rivolto anche verso le altre rappresentative. Hanno stretto amicizie divertendosi-giocando che, in sintesi, è lo spirito di questa prima fase della loro formazione. Un gruppo di bambini corretto e per niente “accecato” dalla voglia di vincere”.

Per Nicola Bonsignore anch’egli al seguito della nostra rappresentativa. “Una cosa che mi ha colpito è stato il senso di amicizia che ha accompagnato il viaggio di questi bambini allo Jamboree di Ponza. Se uno si faceva male che fosse compagno o avversario loro erano i primi a bloccarsi e andare a rincuorarlo. Indubbiamente una bella esperienza che ha coinvolto loro in prima persona, ma ovviamente anche noi che li abbiamo seguiti. E’ doveroso a nome mio, di Dora e dei ragazzi mi sembra doveroso ringraziare il presidente Tore Serra oer l’opportunità che ha dato agli atleti e a noi stessi di vivere questa avventura. Davvero una bella esperienza e poi… è bellissimo fare il giro per Ponza con la banda musicale per tutte le vie dell’isola con i bambini a saltare e cantare dietro loro. Si sono divertiti tantissimo”.

Sardegna che ha portato sull’isola la sua rappresentativa. Questi i nomi: Martina Masuri, Sofia Pintore, Tommaso Marongiu, Carlo Villa Santa, Michele Pala, Pierpaolo Profili, Adele Maria Paolini, Adelaide Zoagli. Istruttore: Nicola Bonsignore e Dora Rivieccio.