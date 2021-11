Bandi pubblici, corsi per le associazioni del terzo settore

L’Assessorato ai Servizi Sociali favorisce la partecipazione delle associazione di volontariato ai finanziamenti previsti dai diversi bandi pubblici. E’ previsto un corso di base per favorire ogni approfondimento necessario a cogliere le diverse opportunità di finanziamento. Il corso, a titolo gratuito, si svolgerà presso la Sala Conferenze del Polisoccorso in via Liguria e si articolerà in due incontri, il primo dei quali è previsto per venerdì 19 novembre dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Le iscrizioni si possono formalizzare QUI . Per informazioni Ufficio Politiche Familiari tel.3294021677. Il successivo incontro è previsto per venerdì 10 dicembre