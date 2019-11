Amnesty International incontra Alghero

Giovedì 28 novembre alle 19 gli attivisti di Amnesty International terranno un incontro aperto al pubblico negli spazi della libreria “Il Manoscritto” in via Pascoli 45 per parlare delle attività portate avanti dall’associazione in difesa dei diritti umani in Italia e nel mondo. L’ingresso è libero.

Amnesty International è un movimento globale di oltre 7 milioni di persone, tra sostenitori, soci e attivisti presente in 70 paesi e territori nel mondo. Lavora ogni giorno per costruire un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale e da altri atti internazionali sulla protezione dei diritti umani.