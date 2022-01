Alvau legge e interpreta Antonella Salvietti

Lunedì 10 gennaio Pier Luigi Alvau propone come quinto appuntamento dell’edizione 2021-2022 della rassegna “I Lunedì con la Poesia” il recital dedicato alle liriche di Antonella Salvietti (*). La rassegna continua la propria programmazione inaugurata lo scorso novembre per l’undicesima edizione (prima della serie televisiva su Catalan TV), a ridosso di allestimenti e di attività varate per le festività natalizie che, con le stesse, sono già state archiviate.

I Lunedì con la Poesia passano indenni da certi fragori momentanei e d’occasione. L’iniziativa, proposta fin dal suo nascere con caparbia sobrietà e con forzati limiti (va rimarcato che non vi è alcun intervento economico né da parte pubblica né da parte privata), prosegue con dignità e professionalità i suoi programmi annuali, da sempre apprezzati dalla critica e sempre di più dal qualificato settore di pubblico che l’iniziativa di Pier Luigi Alvau ha saputo attrarre e coinvolgere.

Di fatto I Lunedì con la Poesia sono ormai da considerarsi, a tutti gli effetti, l’appuntamento culturale più puntuale e consolidato degli inverni algheresi ed uno dei calendari più rinomati della Sardegna. Appuntamento quindi, con i versi diretti e appassionanti di Antonella Salvietti (*), letti e interpretati dalla capacità coinvolgente di Pier Luigi Alvau, accompagnato, come in tutti gli appuntamenti del calendario 2021/2022, da Gabriele Loriga alla chitarra classica.

I lunedì con la la Poesia sarà trasmesso da CatalanTV (canale 15 del digitale terrestre regionale) domani , Lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,00 – 23,00 (replica)

(*) Antonella Salvietti

(1924 – 2006)

Figura di gran popolarità e considerazione nel mondo catalanista algherese e nelle comunità di lingua catalana. Donna di gran cultura, ha dedicato tutta la sua vita agli studi e all’insegnamento. Le sue grandi passioni sono state la poesia e la canzone. Aderisce al movimento catalanista algherese del “Centre d’Estudis Algueresos” fondato nel 1952 sotto la presidenza del grande intellettuale e giurista Antonio Era, con un direttivo formato da figure di prestigio ed intellettuali algheresi come Rafael Catardi presidente, Rafael Sari segretario e soci come Carmen Dore, Fedele Cilliano, Pasquale Nonis, Piero Giglio, Antoni Simon Mossa ed altri. Antonella Salvietti fin dal 1960 assume un ruolo fondamentale come collaboratrice del presidente Catardi e segretaria del Centro Studi Algheresi.

Le vengono riconosciuti numerosi premi sia in Sardegna che nei Paesi Catalani per la sua incessante attività culturale e letteraria, nonché per le diverse liriche pubblicate non solo dai quotidiani locali ma anche da numerose riviste a tiratura europea, soprattutto in lingua catalana. È stata la prima algherese a vincere il premio “Ozieri” di poesia, riconoscimento che verrà replicato anche in anni successivi. Vinse nel 1961 il primo premio ai giochi floreali della lingua catalana a cui partecipò anche nel 1962 e 1965. La sua produzione poetica per quanto sia di alto valore non è numericamente copiosa e soltanto di recente (2021) a cura dell’Obra Cultural è stata pubblicata integralmente, così come integralmente sarà interpretata da Pier Luigi Alvau nell’interpretazione che verrà presentata da Catalan TV.