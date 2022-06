Altri due trionfi per i piccoli ciclisti dell’Alghero Bike School

“Impegno, determinazione e tanto divertimento, questi gli ingredienti giusti con cui i nostri piccoli ciclisti stanno ottenendo meritato successo”, sono le parole del presidente di Alghero Bike, Luciano Catogno, al termine delle ultime gare su strada che hanno visto i piccoli atleti dell’Alghero Bike School arrivare sul gradino più alto del podio nel IV Memorial “Pina Carta” città di Siniscola e nel 1° Memorial Peppino Canu di Olbia. Si è trattato di due gare in Bici da Strada, in linea, tenute su circuito cittadino opportunamente dedicato ai più piccoli.

Le squadre, provenienti da tutta la Sardegna, si sono affrontate durante due calde giornate dedicate al ciclismo giovanile. Con grande spirito di squadra, i piccoli si sono confrontati nella competizione dimostrando coraggio, forza di volontà e determinazione. Terminato il momento della gara, i bimbi delle varie squadre sono stati insieme condividendo la passione per il ciclismo.

Il prossimo appuntamento in casa sarà il 18 giugno, con la 2^ Coppa Giovanile, trofeo di Olmedo, gara su strada nel circuito cittadino, aperto alle categorie giovanili di tutta la Sardegna. La scuola di ciclismo Alghero Bike, che da tempo si allena nel campo di Olmedo, ricorda che le iscrizioni alla scuola di ciclismo sono aperte per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Le attività della Alghero Bike School si svolgono il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, dalle 18:00 alle 19:30 presso il campo comunale di Olmedo. Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.infoalgherobike.it