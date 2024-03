Alt, SpazioT ospita ad Alghero lo spettacolo “Il Pubblico Bene”

Sabato 30 marzo lo SpazioT, nell’ambito della rassegna ALT, ospita ad Alghero, in via Kennedy 107A, lo spettacolo “Il pubblico bene” di Simone Azzu e Martino Corrias. Prodotto da SHIP – Centro di Produzione Culturale con il sostegno di DAS – Dispositivo Arti Sperimentali di Bologna, lo spettacolo unisce teatro, musica elettronica e audio-visivo. Sono di Martino Corrias infatti le musiche originali e il live set, di Simone Azzu i testi e la drammaturgia ed è di Claudia Virdis il progetto video con contributi tratti da Sardegna Digital Library – in concessione da Regione Autonoma della Sardegna. Simone Azzu e Martino Corrias riportano alla Sardegna: territorio percepito come esotico, si manifesta come paradigma dello sfruttamento del suolo, delle risorse e della popolazione, in un preciso scollamento fra le necessità degli abitanti e quelle del capitalismo. Simone Azzu e Martino Corrias lavorano insieme dal 2021. Hanno debuttato con la performance Petter: Prigioniero Politico, in co-produzione con l’Istituto Storico Parri, con il patrocinio del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e il Parco Nazionale dell’Asinara. “Il Pubblico Bene” è il secondo progetto realizzato dai due artisti, insieme sul palco e quella ad Alghero è la prima data in Sardegna.

Simone Azzu è nato in Sardegna nel 1994 e vive a Bologna. Si forma come pianista presso il Conservatorio L. Canepa di Sassari e, fin dall’infanzia, lavora con il teatro come attore e performer, dapprima nel contesto sardo dei musical, delle operette e del teatro ragazzi, con varie incursioni nel teatro drammatico, con importanti collaborazioni con i maggiori registi e interpreti dell’isola, e con artisti del calibro di Lola Quivoron (per ARTE.fr) e la compagnia portoghese CasaBranca per Sardegna Teatro, Groundlings Theatre (Portsmouth, UK), Alberto Salvucci e TY1 (Universal Music Group) e molti altri.

Martino Corrias è nato in Sardegna e nel 1999 e vive a Bologna. Nella sua ricerca e sperimentazione musicale combina il mondo sonico naturale a quello elettronico. Di formazione classica, con il tempo mostra particolare interesse per il mondo elettronico: in questo cerca di ritrovare quella naturalezza data dagli strumenti in legno e dalle registrazioni su campo in mezzo alla natura, scomponendoli e fondendoli con suoni sintetico-metallici in un’atmosfera da club underground, cogliendo ora gli elementi più melodici della rave ora quelli più graffianti.

“Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare…meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi”.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 20. Il costo dell’ingresso è di 5 euro. I posti sono limitati ed è raccomandata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare SpazioT al 333-2490855.