Alghero, terzo decesso per Covid-19

Nuovo decesso per Covid-19 ad Alghero. Si tratta di un 58enne che si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sono 1.063 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 133, di cui 26 in terapia intensiva, mentre 743 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 85 pazienti guariti, più altri 33 guariti clinicamente. Salgono a 69 i decessi.