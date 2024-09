Alghero-Sassari, FdI Alghero: “impegno di tutti ha portato frutti”

Fratelli d’Italia Alghero esprime il proprio profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della tanto attesa infrastruttura a quattro corsie Sassari-Alghero. “Quest’opera, – sottolineano da Fratelli d’Italia Alghero – fondamentale per il miglioramento della mobilità e lo sviluppo economico del nostro territorio, è frutto di un lungo e impegnativo percorso che ha coinvolto numerose istituzioni e figure politiche, tutte unite verso un obiettivo comune. In un momento in cui molti si affrettano a rivendicare meriti, ci teniamo a sottolineare che progetti di questa portata non appartengono mai a una singola persona, ma sono il risultato di un impegno collettivo”.

“Nel ringraziare tutti coloro che, non solo a parole, hanno profuso il proprio impegno riteniamo doveroso ringraziare in modo particolare il Senatore Antonella Zedda, l’Onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Lavori Pubblici alla Camera, i deputati Barbara Polo e Gianni Lampis per la loro dedizione e per il supporto costante che hanno garantito affinché il progetto della quattro corsie non venisse mai messo da parte. Fratelli d’Italia ringrazia inoltre con grande riconoscenza l’ANAS, e in particolare l’ingegner Ruocco, per la professionalità e la competenza dimostrate nel gestire l’intero processo, superando le complessità tecniche e burocratiche per portare a termine un’opera essenziale per il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al precedente Prefetto di Sassari Paola Dessi, il cui ruolo di coordinamento tra le istituzioni è stato cruciale, e al già sindaco di Alghero, Mario Conoci, con cui, insieme all’Onorevole Rotelli, ci siamo recati in visita al cantiere per monitorare i progressi dei lavori”.

“Noi – proseguono dal Circolo di Fratelli d’Italia Alghero – teniamo a ribadire che questo risultato è una vittoria di tutti. Quando c’è collaborazione tra istituzioni locali, enti pubblici e rappresentanti nazionali, si possono realizzare opere fondamentali per il benessere della nostra isola. Il completamento della Sassari-Alghero rappresenta un importante passo avanti per la Sardegna. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a vigilare affinché i lavori procedano nel pieno rispetto delle tempistiche previste, così come, peraltro, si sta facendo per la Sassari Olbia. Questa e altre infrastrutture strategiche sono indispensabili e devono essere messe quanto prima al servizio della comunità per contribuire a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo economico del nostro Territorio”.