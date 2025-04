Alghero ospita il primo incontro di NODI

Sabato 5 aprile Alghero si trasforma nel palcoscenico di uno dei meetup di NODI, il movimento che sta creando una rete internazionale e multidisciplinare del capitale umano della Sardegna connettendo chi è rimasto, chi è tornato, chi è partito, e chi è arrivato sull’isola da altrove. L’obiettivo? Creare una community pan-regionale che possa contribuire a trasformare l’isola in un luogo di opportunità anziché solo di partenze. Fondata da Federico Esu, già fondatore e voce del podcast ITACA, NODI nasce come ponte tra esperienze diverse, capace di connettere talenti, professionisti e innovatori in un dialogo aperto e stimolante.

L’evento, che si terrà dalle 18.00 alle 21.00 presso lo Studio 222 – uno spazio dinamico e creativo situato al piano terra del Centro Commerciale Ferroni in Via Giovanni XXIII – promette una serata di ispirazione e interazione. Non si tratta di un tradizionale incontro di networking ma di un’esperienza immersiva pensata per superare barriere e gerarchie in cui, dopo aver ascoltato alcune voci, i partecipanti potranno condividere la propria storia e contribuire alla crescita collettiva.

Durante la serata alcuni ospiti di Alghero e dintorni racconteranno i loro percorsi di ritorno, imprenditoria e innovazione, offrendo uno sguardo sulle possibilità che la Sardegna, con il suo mix di tradizione e modernità, può offrire per un futuro sostenibile e ambizioso. In un’atmosfera informale e accogliente, ci saranno le condizioni per favorire scambi sinceri e connessioni autentiche, seguite da un aperitivo conviviale dove il networking prenderà forma in maniera naturale e spontanea.

NODI, attraverso una serie di iniziative di innovazione sociale e meetup sparsi in tutta l’isola, intende rafforzare il senso di appartenenza e ricucire il tessuto sociale della Sardegna. Il progetto si rivolge a chi ha vissuto esperienze all’estero e ha scelto di tornare, a chi contribuisce quotidianamente allo sviluppo locale, e a chi, pur non essendo sardo di nascita, si lascia ispirare dall’energia e dalle potenzialità dell’isola. L’obiettivo è creare una massa critica di capitale umano, in cui ogni esperienza e competenza si uniscono per far sì che l’intero diventi maggiore della somma delle parti, dando vita a una community vibrante e inclusiva che apre nuove possibilità e connessioni.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. Per iscriversi e scoprire di più, basta visitare il sito ufficiale di NODI (www.nodi-itaca.com) o seguire i canali Instagram e LinkedIn di NODI Community Sardegna.