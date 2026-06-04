Alghero, la sanità di prossimità cresce: due ambulatori infermieristici sul territorio

«Ad Alghero raddoppia l’ambulatorio infermieristico: dopo Fertilia arriva anche nella Casa di Comunità, prevista dalla programmazione sanitaria territoriale che sarà attiva in via degli Orti. È una scelta importante perché rafforza la presenza dei servizi sul territorio e avvicina la sanità alle persone, puntando sulla prevenzione, sull’assistenza e sulla presa in carico dei bisogni quotidiani di cittadine e cittadini». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfocommenta il rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari nella Riviera del Corallo, che adesso potrà contare sulla Casa di Comunità di via degli Orti.

Nella Riviera del Corallo, in concerto con l’assessorato alla sanità guidato ad interim dalla presidente Alessandra Todde, continuerà a essere operativo l’ambulatorio infermieristico territoriale di Fertilia, riferimento anche per le borgate della bonifica storica della Nurra, attivato durante la fase dei lavori finanziati dal PNRR e nato anche grazie alla richiesta avanzata dall’onorevole regionale affinché il territorio beneficiasse di un presidio sanitario importante in una fase delicata di riorganizzazione dei servizi.

Nei mesi di aprile e maggio 2026 la struttura ha infatti erogato complessivamente quasi 400 prestazioni: tra i servizi maggiormente spiccano anche le attività di orientamento ai servizi sanitari. Significativo anche il dato relativo agli accessi diretti, che rappresentano la modalità prevalente di utilizzo del servizio, a testimonianza di una struttura ormai riconosciuta dalla cittadinanza come punto di riferimento per l’assistenza territoriale.

«Questi dati dimostrano che gli ambulatori infermieristici territoriali rappresentano uno strumento concreto per rafforzare la prevenzione, la medicina territoriale e l’assistenza di prossimità. La sanità si costruisce certamente negli ospedali, ma anche attraverso una rete diffusa di servizi capaci di accompagnare le persone, orientarle e rispondere ai bisogni quotidiani prima che questi diventino emergenze. È una visione moderna della sanità pubblica che mette al centro le persone e la qualità della vita delle comunità».

Di Nolfo sottolinea l’importanza della conferma del presidio di Fertilia accanto alla nuova Casa di Comunità di via degli Orti.

«L’ambulatorio di Fertilia completa l’offerta sanitaria del territorio e garantisce servizi più vicini alle persone. Per questo devo ringraziare chi si è impegnato a raggiungere questo obiettivo: il direttore generale della Asl di Sassari dott. Antonio Spano, la dott.ssa Bifulco e il dott. Ara. Ho messo la sanità del territorio come priorità della mia agenda politica e, da unico rappresentante della Riviera del Corallo nel Consiglio regionale, sento forte la responsabilità di lavorare affinché cittadine e cittadini possano contare su servizi sempre più efficienti, accessibili e vicini ai loro bisogni».