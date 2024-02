Alghero, inaugura la sede elettorale della lista Alleanza Sardegna-PLI

Questo pomeriggio, alle ore 18, verrà inaugurata la sede elettorale della lista Alleanza Sardegna-PLI ad Alghero in via XX Settembre ang. via Sassari. Saranno presenti i candidati alle elezioni regionali del 25 febbraio Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras e i rappresentanti politici della lista civica “Noi con Alghero” che sostengono la candidatura dei loro rappresentanti seguendo il solco del civismo all’interno della coalizione di centro destra-civico-sardista del candidato Presidente Paolo Truzzu.

Noi con Alghero invita cittadini, sostenitori e simpatizzanti a partecipare per confrontarsi sulle principali tematiche da portare all’attenzione dell’assise regionale.