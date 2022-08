Alghero, è tempo di Zarro Night con Il Pagante

Alghero, perla della Sardegna, si conferma per l’estate 2022, quella dell’atteso ritorno della musica da vivere dal vivo, degli eventi all’aperto e delle emozioni condivise dai palchi, come nuovo punto di riferimento per i grandi concerti a livello nazionale. Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, Roble Factory e Fondazione Alghero, la splendida Riviera del Corallo da quest’estate fa da cornice al nuovissimo Alguer Summer Festival: un evento che racchiude gli spettacoli dal vivo più attesi dell’estate.

Il 12 agosto, ad Alghero arriva la Zarro Night Con Il Pagante. La Zarro Night è un’esperienza unica, una serata tutta da ballare che è più simile a un concerto, in cui il protagonista assoluto è il pubblico stesso. All’Alguer Summer Festival, la Zarro Night incontra Il Pagante, per un appuntamento imperdibile, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Fra in party più consolidati e amati dal pubblico italiano, gli Zarri arrivano ad Alghero con le loro magliette fluo, tanta dance e poca noia!

Il Pagante è un progetto nato come fenomeno sul web e affermatosi grazie a brani che ripercorrono con ironia il mondo giovanile. Di recente è uscito “Devastante”, il nuovo album, che conta la partecipazione di numerosi ospiti.

Una combinazione Zarro Night – Il Pagante che ha già raccolto l’entusiasmo di tantissimi ragazzi in giro per l’Italia e che fa tappa ad Alghero, per una serata d’estate spettacolare e divertente.

Biglietti disponibili su mailticket.it e ticketone.it e presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144.