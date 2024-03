Alghero, conto alla rovescia in vista della prima “GF Andalas Strade Sarde”

Prosegue il conto alla rovescia in vista della prima edizione della GF Andalas Strade Sarde, evento ciclistico che Alghero ospiterà il prossimo 19 maggio. “Le adesioni stanno affluendo in gran numero per una gara che darà un’immagine nuova del ciclismo in Sardegna, offrendo servizi all’avanguardia e soprattutto percorsi straordinariamente affascinanti – dichiarano gli organizzatori-. Stiamo lavorando per la costruzione di un programma che coinvolga non solo chi corre, ma anche chi resterà nel villaggio ‘Corsa Andalas’ ai Bastioni Colombo, dove si potranno seguire anche le immagini della gara commentate da Diretta Sport Live Tv con un ospite d’eccezione, il due volte campione del mondo Gianni Bugno.

“Sono state stipulate convenzioni per prezzi estremamente favorevoli presso Alghero Centro e Lido per il soggiorno dei granfondisti e degli accompagnatori. Inoltre, sarà possibile avere a disposizione un ampio noleggio bici per girare per la città nel weekend di gara. La Granfondo Andalas Strade Sarde sarà quindi un’occasione per divertirsi anche per chi non ama l’agonismo, scoprire un lato diverso della Sardegna e godere della sua accoglienza”.

La prova prevede un percorso di 139 km che si snoda nei territori delle Unioni dei comuni del Villanova e del Coros. Il dislivello totale è di 2.420 metri. In alternativa è previsto un tracciato di 50 km cicloturistico, aperto anche a mtb, gravel e E-bike. Partenza ufficiale alle ore 9:00. Iscrizioni al costo di 35 euro se si provvede entro il 30 aprile. Per il percorso corto il prezzo è fisso a 30 euro. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare QUI.