Alghero, Conoci scrive al Console ucraino

Nella serata di ieri il Sindaco Mario Conoci si è messo in contatto con il Consolato Onorario di Ucraina presso la Regione Sardegna, in relazione alla situazione venutasi a creare a causa della guerra in atto. Nella nota inviata all’attenzione del Console Anthony Grande, il Sindaco manifesta la volontà dell’Amministrazione comunale di Alghero circa “la propria disponibilità a quanto valuterete più opportuno ed utile in funzione delle iniziative rivolte all’emergenza rappresentata dalla guerra in Ucraina. Questa Amministrazione, per il tramite della propria struttura amministrativa e le associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale, si mette immediatamente a disposizione di ogni Sua iniziativa proponendosi fin da subito quale centro di coordinamento dell’emergenza a livello locale”.

Il Comune di Alghero e la struttura comunale sono pronti a rendersi partecipi per qualsiasi iniziativa umanitaria e di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina. L’Amministrazione, attraverso il Settore Servizi Sociali, ha fin da subito attivato tutti i canali utili per mettere in moto la macchina degli aiuti e per andare incontro alla popolazione ucraina, con il collaudato sistema delle numerose associazioni di volontariato presenti ad Alghero e che si sono immediatamente messe a disposizione dell’Amministrazione per costruire una efficiente squadra di solidarietà.