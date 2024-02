Alessandra Todde incontra Alghero

“Ad Alghero è il momento del Noi. Venerdì 9 febbraio, alle ore 18, Alessandra Todde, candidata presidente della Regione, sarà al Cinema Miramare di Alghero, in via Carducci 1, per parlare della Sardegna di oggi e di quella del futuro. Verrà presentato il programma della coalizione “Sardegna E’ ora” per il prossimo governo di cambiamento della Regione. Durante l’incontro verranno ascoltate inoltre testimonianze e proposte sui temi più importanti e delicati del nostro territorio.

“Possiamo e dobbiamo cambiare il destino della nostra terra, e possiamo farlo ora, insieme”. Partito Democratico, Progressisti, Alleanza Verde-Sinistra, Insieme, Sardegna 2050, Democrazia Solidale, PSI, Sinistra Futura, Orizzonte Comune, Fortza Paris, Centro Democratico, Uniti per Alessandra Todde e Movimento 5 Stelle invitano le cittadine e i cittadini algheresi all’incontro con la candidata presidente della Regione Sardegna.